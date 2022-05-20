У них немає більш глобальних задач, зазначив радник міністра внутрішніх справ України.

Керівництво Російської Федерації головною метою на цей рік вважає створення нового Радянського Союзу.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко в ефірі інформаційного телемарафону.

"Головна магістральна ідея Російської Федерації на цей рік - це створення Радянського Союзу-2. У них немає більш глобальних задач. Це дозволить Путіну легітимізуватись до кінця життя як людині, яка пожиттєво буде пожиттєвим президентом так званої СРСР. Не важливо, в якому форматі він буде, хто до його складу буде входити. Це для нього ідея фікс, до якої він йшов 22 роки", - сказав Денисенко.

Саме для цього, за його словами, у Держдумі РФ почали розглядати законопроект, який дозволяє створювати адміністрації за межами Росії.

"В принципі надається дозвіл президентові, не тільки Путіну, але й тому, хто замість нього буде, прийняти волюнтаристське рішення, що ця територія є Росією. І тут не потрібно буде гратися у демократичні історії або звернення якихось старійшин", - сказав Денисенко.

Також він спрогнозував, коли можна очікувати, що російський парламент може ухвалити це рішення.

"Зазвичай від внесення таких законопроектів до їх прийняття Держдумою проходить кілька місяців. За цей час відбуваються консультації всередині еліт, починаються певні соціологічні заміри в РФ. В даному випадку, я думаю, що це процес, який почався, в цілому вірогідність його прийняття більш ніж висока", - сказав Денисенко.

Війна в Україні: оновлені дані

Противник веде наступальну операцію у районах населених пунктів Лисичанськ і Сєверодонецьк.

На Харківському напрямку ворог намагається утримувати зайняті рубежі: проводить конратаки, щоб відновити втрачені позиції. Веде посилену повітряну розвідку із застосуванням БпЛА.

На Донецькому напрямку ворог завдавав вогневого ураження із мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та оперативно-тактичної авіації з метою руйнування фортифікаційних споруд наших підрозділів уздовж всієї лінії зіткнення.

Протягом 19 травня ЗСУ відбили 14 атак ворога, знищено 8 танків, 14 одиниць бойової броньованої техніки та 6 одиниць автомобільної техніки противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили один БПЛА типу "Орлан-10".

Українські воїни знищили ще 200 окупантів. Найбільших втрат супротивник минулої доби зазнав на Бахмутському напрямку.

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