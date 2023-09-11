Він перейшов на бік загарбників у 2014 році.

У тимчасово окупованому Донецьку збили на смерть колаборанта Геннадія Дубового. Він перейшов на бік загарбників у 2014 році та воював проти України.

Про це пишуть російські пропагандистські пабліки. Останнім часом Дубовий займався поширенням російської пропаганди у якості "воєнкора "ДНР".

Відомо, що зраднику було 56 років. Росіяни пишуть, що за час "служіння" окупантам він встиг взяти участь "у всіх боях "Новоросії", крім Дебальцевської операції (через поранення в аеропорту)".

Інші інциденти з окупантами і колаборантами

На початку вересня в окупованій Луганській області підірвали "топ-чиновника "ЛНР". Йдеться про так званого "очільника митниці республіки" Юрія Афанасьєвського. Джерела УНІАН повідомили, що це справа рук СБУ.

Наприкінці серпня СБУ зробила "бавовну" кадирівцям і колаборантам на Запоріжжі. Удар прийшовся на "виборчу дільницю" у м. Кам’янка-Дніпровська. У той момент там проходив збір "голів дільничних виборчих комісій" усього району.

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