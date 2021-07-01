У Воронезькій області двоє чоловіків напали на дорожній знак пішохідного переходу.
Відео бійки з'явилося в соціальних мережах. Telegram-канал "Лента дна" пише, що перед битвою молоді люди випили пива.
"Два друга з Воронезької області, випивши пива, вирішили побитися з дорожнім знаком. Хлопці били конструкцію як ногами, так і головами, а після пішли наче нічого й не було", - йдеться в повідомленні.
На знятих кадрах чоловіки в темний час доби, сміючись, по черзі сміливо атакують знак головами. Потім один із них робить кілька ударів ногою з розвороту.
Обережно! На відео присутня ненормативна лексика
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