Двоє чоловіків, сміючись, били дорожній знак ногами та головами.

У Воронезькій області двоє чоловіків напали на дорожній знак пішохідного переходу.

Відео бійки з'явилося в соціальних мережах. Telegram-канал "Лента дна" пише, що перед битвою молоді люди випили пива.

"Два друга з Воронезької області, випивши пива, вирішили побитися з дорожнім знаком. Хлопці били конструкцію як ногами, так і головами, а після пішли наче нічого й не було", - йдеться в повідомленні.

На знятих кадрах чоловіки в темний час доби, сміючись, по черзі сміливо атакують знак головами. Потім один із них робить кілька ударів ногою з розвороту.

Обережно! На відео присутня ненормативна лексика

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Автор: Катерина Комолова