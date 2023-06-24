Зазначається, що Развозжаєв відреагував на ситуацію "першим з глав регіонів".

Так званий "губернатор" тимчасово окупованого Севастополя Михайло Развозжаєв прокоментував переворот в Росії, як у ЗМІ назвали дії ватажка "вагнерівців" Євгена Пригожина після заяви про удар по його найманцях з боку кадрових військових РФ.

Про це повідомляє російський пропагандистський ресурс "РБК". Зазначається, що Развозжаєв відреагував на ситуацію "першим з глав регіонів".

"Як і багато хто з вас зараз – не сплю, оновлюю стрічку новин. Будь-який конфлікт – погано. Конфлікт такого рівня....погано у вищій мірі. Ніхто з нас зараз не володіє всією інформацією, для того, щоб робити висновки. Зараз нам всім потрібні: віра в свою країну і в президента. І підтримка наших хлопців, які героїчно тримають фронт", – заявив він.

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Заколот "вагнерівців" у Росії

Увечері 23 червня ватажок "вагнерівців" Євген Пригожин заявив, що по позиціях ПВК "Вагнер" було завдано удару. В атаці він звинуватив кадрові війська РФ. Згодом у Пригожина заявили, що йдуть "зупиняти" міністра оборони Сергія Шойгу.

ФСБ та інших силовиків у Москві та низці регіонів підняли по тривозі. Крім того, в Ростовській області та Москві був оголошено план "Фортеця". Пізніше його запровадили і в Воронезькій області. Крім того, проти Пригожина порушили кримінальну справу за закликом до збройного заколоту.

Згодом Пригожин заявив, що найманці ПВК "Вагнер" вже входять до Ростова. За його словами, вони перетнули у всіх місцях державний кордон, а прикордонники "виходили їм назустріч і обіймалися". Пізніше повідомлялося, що у Ростовській області лунали постріли, крім того, в ЗМІ з'явилися відео з нібито колоною ПВК "Вагнер" в області.

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