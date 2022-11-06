Поліція приїхала вже після закінчення кривавих розбірок.

П'яні російські "мобіки" побилися на ринку в Омську (РФ).

Як повідомляє Телеграм-канал "СтратКом ЗСУ", декілька десятків "новобранців" влаштували бійку на Ленінському ринку - неподалік селищ Світле та Черемушки, де розташовано частини мобілізованих.

На кадрах з місця події видно, що в результаті бійки є принаймні один постраждалий. Голос за кадром повідомляє, що "мобік" впав після удару та розбив голову.

Відео дня

Коли бійка закінчилася, приїхала поліція. Що було з мобілізованими далі, наразі невідомо.

Мобілізації у РФ: останні новини

2 листопада УНІАН вже повідомляв, що у РФ чоловікам продовжують надходити повістки, попри заяви Шойгу. Як зазначав експерт Олександр Коваленко, Путін просто закидає фронт "мобіками", але ситуацію це не рятує. У багатьох російських підрозділів втрати в особовому складі сягнули вже понад 60%, повідомив оглядач.

3 листопада у Генштабі розповіли, що мобілізовані росіяни намагаються уникнути потрапляння на фронт будь-яким способом. Вже відомо про випадки втечі з військові частини та навіть самогубства.

Вас також можуть зацікавити новини: