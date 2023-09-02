Медальки за участь у злочинній війні найманець виманив обманом.

У Волгоградській області РФ "вагнерівець" вкрав медалі у свого товариша по службі.

Як повідомляє "Осторожно, новости", потерпілий - 31-річний Олександр Л. - зек-"вагнерівець", який потрапив у ПВК із в'язниці, де сидів за наркотики та важкі тілесні. Під час так званої "спецоперації" він отримав безліч нагород – медаль "За відвагу", орден "ЛНР" "Службою та хоробрістю", а також внутрішні нагороди "Вагнера". Останнім часом чоловік мав проблеми з отриманням виплат.

Допомогти йому зголосився товариш по службі з Волгограда - 34-річний Костянтин С. Він потрапив у "Вагнер" так само із в'язниці, де відбував покарання за грабіж, образу представника влади та завдання побоїв.

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"Він попросив передати йому заслуги, які допоможуть отримати компенсацію, а згодом зник. Олександр звернувся до поліції, його знайомого екс-бійця затримали, на нього порушили нову кримінальну справу за статтею шахрайство", - пише канал.

Інші інциденти з "вагнерівцями"

Раніше жителю Архангельської області В'ячеславу Самойлову в 2022 році винесли вирок за вбивство своєї співмешканки у вигляді 9 років і семи місяців колонії суворого режиму. Однак тепер його звільнили від покарання і помилували після участі у війні в Україні.

Перед цим у Бурятії найманець ПВК "Вагнер" напав з гранатою на жінку. Раніше його судили за крадіжку, грабіж і умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю, що спричинило за собою смерть. А раніше в Москві ще один учасник війни проти України напав на сусідку, жорстоко побив її і підпалив ліжко.

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