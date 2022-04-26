Між Рогозіним і Маском неодноразово вибухали перепалки у Twitter.

Голова Роскосмосу Дмитро Рогозін закрив акаунт у Twitter на тлі покупки соцмережі американським підприємцем Ілоном Маском.

Про це свідчать дані профілю російського чиновника у Twitter.

Відтепер читати твіти росіянина можуть тільки його підписники, хоч сам Рогозін донедавна був активним дописувачем у соцмережах.

У своєму Telegram Рогозін – друг і прихильник Путіна – розміщує шовіністичні й ксенофобські заяви про Україну, Молдову, США і Британію.

Голова Роскосмосу вирішив приховати профіль після новин про те, що Ілон Маск придбав Twitter.

Між Рогозіним і Маском неодноразово вибухали перепалки у Twitter.

Так, два роки тому у червні Рогозін привітав SpaceX зі вдалим запуском Crew Dragon. Проте Маск вирішив саркастично відповісти росіянину під його дописом з жартом про американських астронавтів, яких будуть відправляти у космос на батутах.

"Дякую, сер, ха-ха. Ми розраховуємо на взаємовигідне і процвітаюче довгострокове співробітництво", - написав Ілон Маск.

Уже під час російсько-української війни Маск, який підтримує Україну, викликав Путіна на двобій. Проте у коментарях замість російського президента з’явився Рогозін. Голова Роскосмосу зацитував засновнику SpaceX дитячу казку.

На що Ілон Маск відповів: "Я бачу, ти жорсткий переговорник! Добре, можеш взяти 10% із тієї суми, що зберуть при перегляді".

25 квітня Ілон Маск уклав угоду про купівлю Twitter, що обійшлось підприємцю у 44 мільярди доларів.

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