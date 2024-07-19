Пропагандист заявив, що у приватній розмові Путін відкинув цю тему.

Правитель Росії Володимир Путін відмовився говорити з пропагандистом Такером Карлсоном про демонів.

Про це сам Карлсон розповів у коментарі The Wall Street Journal, передає Bild. За його словами, у лютому після запису інтерв'ю вже ближче до ночі Путін відвів його на "приватну" розмову без знімальної групи та охорони. Він провів його через Овальний зал Сенатського палацу Кремля. Довгий стіл, за яким диктатор приймав західних лідерів перед війною, відсунули вбік.

Стоячи у тіні статуї Петра I, Путін сказав, що "стурбований тим, що вторгнення в Україну може перерости в ядерний конфлікт".

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За словами Карлсона, Путін також поскаржився йому, що не розмовляв із Джо Байденом із самого початку війни. Не навівши якихось доказів, диктатор заявив, що "деякі члени адміністрації Байдена, які мають сімейне коріння в нинішній Україні, перешкоджали мирним зусиллям".

Карлсон спробував заговорити з Путіним про демонів, якими нібито був одержимий Гітлер, і заявив, що сам вірить у нечисту силу. Але диктатор розчарував його, не підтримавши цієї розмови.

Що Путін говорив на скандальному інтерв'ю Карлсону

На початку розмови диктатор сказав журналісту, що дозволить собі "маленьку історичну довідку, на 30 секунд або одну хвилину". У підсумку він читав Карлсону лекцію з власної історії України та Росії не менше 25 хвилин.

Путін скаржився, що Росію не захотіли приймати в НАТО і "водили за ніс в ситуації з Мінськими угодами", а також заявив, що Польща змусила Гітлера почати Другу світову війну, бо була "незговірливою".

Крім того, він продовжує запевняти, що Росія не починала війну проти України, а намагається її закінчити.

Також Путін назвав батька президента України Володимира Зеленського фронтовиком, який воював у Другій світовій війні.

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