Військово-політичний оглядач звертає увагу, що росіянами користуються, як живим щитом.

На одному з російських пляжів вертоліт Ка-52 здійняв повітряну хвилю, яка змела на узбережжі пляжний інвентар. Військовий аеродром розташований впритул до зони відпочинку.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко оприлюднив відео, на якому зафіксовано, як військовий вертоліт під час заходу на посадку буквально все зносить на узбережжі. Зокрема, на кадрах - гальковий пляж, заповнений відпочивальниками. Під час прольоту гелікоптера здіймається повітряна хвиля і зриває з місця пляжні парасольки, надувні іграшки, рятувальні шезлонги та інше. Також чути крики людей.

Коваленко зазначає, що у цього кумедного відео з російським ударним вертольотом Ка-52 сенс набагато глибший, ніж може здатися. "Посміялися, кумедно, але... Заходить він на посадку на військовий аеродром, розташований у Краснодарському краї буквально впритул із пляжем. Принагідно виникає запитання, а яка ймовірність, що на цьому аеродромі може виникнути позаштатна ситуація, внаслідок якої постраждають цивільні, з урахуванням близькості об'єкта? Імовірність дуже велика...", - стверджує Коваленко.

Як зазначає експерт, Росія перебуває у стані повномасштабної війни з Україною, і у зв'язку з цим є велика ймовірність того, що на цей аеродром "прилетить щось, що детонує все, що там знаходиться".

"Росіяни, зрозумійте, нарешті, що вас використовують як живий щит. Тримайтеся подалі від військових об'єктів, і буде вам щастя пожити ще трохи в процвітаючій країні, яка встає з колін..." - зазначив Коваленко.

Російська армія

Нагадаємо, минулого року в мережі опублікували відео "танкового прориву" під Тюменню. На ньому можна побачити, як солдати армії РФ заїжджають просто на пляж, ледь не розчавивши автомобілі відпочивальників.

Також раніше повідомлялося, що в Томській області чоловік напав на знайомого, щоб із в'язниці підписати контракт із Міністерством оборони.

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