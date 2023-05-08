Останнім часом вона все частіше з'являється на публіці з людиною, яку хоче підсидіти.

Коханка Путіна Аліна Кабаєва все частіше з'являється у компанії глави Ради федерацій Валентини Матвієнко, намагаючись її підсидіти.

Про це заявила оперна співачка Марія Максакова у новому випуску програми "Аргумент". За її словами, Кабаєва спеціально вдягає обручку під час зустрічей з Матвієнко, або "понервувати її" та натякнути, що зміни в особистому житті наближають коханку Путіна до посади спікера Ради федерацій.

Максакова також висунула теорію, що Кабаєва народжує Путіну дітей рік за роком для якихось секретних цілей. На її переконання, діти, можливо, потрібні Путіну як джерело стовбурових клітин для експериментальних препаратів, зокрема онкологічних. Ймовірно, діти-хлопчики продовжують Путіну життя.

За дітей Кабаєва отримала "золоту клітку" - резиденцію на Валдаї. При цьому діти Путіну не потрібні, адже він їх ретельно приховує.

Аліна Кабаєва - що відомо про коханку Путіна

Аліна Кабаєва - давня коханка Путіна, мати його дітей. При цьому кількість дітей невідома. За деякими даними, їх від двох до чотирьох. До роману з диктатором Кабаєва займалась художньою гімнастикою і навіть встигла потрапити у "допінговий скандал".

13 травня Велика Британія оголосила про новий раунд санкцій, спрямованих проти фінансової мережі російського президента, включаючи його колишню дружину, імовірну коханку Аліну Кабаєву і найближче оточення.

Нещодавно російські журналісти опублікували ряд розслідувань, що стосуються доходів Кабаєвої у тіні Путіна. Невідомо, чи вплинув розголос розкішного життя "подруги" глави Кремля на вибір її вбрання, але раніше коханка президента РФ "виходила у світ" виключно в дорогих луках.

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