У такій дорогій речі опальний "піхотинець" Путіна виступив перед своїми військами.

Скандальний очільник Чечні Рамзан Кадиров "засвітився" у брендовій куртці в мілітарі стилі за кілька сотень тисяч рублів.

Як повідомляє Телеграм-канал "Двач", на зустріч зі своїми TikTok-військами Кадиров вдягнув шерстяний овершорт віді Louis Vuitton, принтований камуфляжем.

Ціна овершорта, як у Кадирова, на сайті бренду стартує від 252 тисяч рублів (приблизно 120 тисяч гривень).

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Розкішне життя Кадирова

Головний дон-дон Росії любить жити розкішно, ні в чому собі не відмовляючи. Втім, Кадиров часто приховує свої статки. Нещодавно журналісти-розслідувачі відшукали в Дубаї (ОАЕ), який став прихистком для російської еліти після військового вторгнення РФ в Україну, розкішну віллу Кадирова.

За самою віллою Кадирова доглядає його офіційний радник і представник глави Чечні в арабських та мусульманських країнах Турко Даудов. На сторінці Даудова в Інстаграм багато фото, в тому числі разом з сином Кадирова Адамом – біля тієї самої вілли в Дубаї у 2021 році.

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