Глава Чечні пригрозив з'ясуванням відносин "лицем до лиця".

Глава Чечні Рамзан Кадиров пішов на ескалацію конфлікту з командуванням ПВК "Вагнер" після сварки, яку спровокував анонс засновника формування Євгена Пригожина.

Нагадаємо, що колишній кухар Путіна оголосив, що 10 травня "вагнерівці" підуть з-під Бахмута, і цим знатно розлютив Кадирова. Сьогодні глава Чечні у своєму Telegram відписався, що навколо цієї теми підняли сильно багато шуму.

Він дорікнув Пригожина в зайвій балаканині й заявив, що ПВК потрібно було "без зайвих розмов на весь інтернет та весь світ" виконати завдання в Бахмуті.

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"Добити, дотиснути наявними силами і засобами, змінивши тактику під реальність. Так само, як це робили інші підрозділи в умовах нестачі та дефіциту, коли звільняли у 2022 році такі ж складні міста, як Артемівськ (стара назва Бахмута)", - вказав він.

В кінці свого "монологу" Кадиров пригрозив з'ясуванням відносин "віч-на-віч", а не на відстані: "Недомовленість в деяких моментах з командуванням ПВК залишилася, але з цим ми розберемося", - заявив він.

Кадиров принизив Пригожина заявою про чеченців

Нагадаємо, що скандальну заяву Пригожин зробив 5 травня. Він записав відеозверненні на тлі своїх найманців, заявивши, що загони ПВК більше не будуть миритися з дефіцитом снарядів на фронті і визнав, що їх смерть там безглузда.

Цю тему миттєво "підхопив" Кадиров та вказав, що якщо "вагнерівці" не можуть впоратися в ситуацією, у Бахмут зайдуть його загони чеченців. При цьому він акцентував, що дії Пригожина його сильно засмучують.

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