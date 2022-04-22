13 квітня в акваторії Чорного моря в російський ракетний крейсер "Москва" потрапили українські крилаті ракети"Нептун".

Український колаборант, який зрадив Батьківщину під час захоплення Росією Криму, російський бізнесмен Володимир Константінов закликав росіян збирати кошти на будівництво нового крейсера "Москва".

Про це він написав у Вконтакте.

Він заявив, що потоплений Україною крейсер був "невід’ємним зв’язком Криму з Росією", і що, мовляв, у часи "української окупації" був сигналом того, що "Росія нас не кинула".

"Давайте зробимо цей символ вічним і невразливим… Ми впевнені, що наша держава у стані виділити на оборону країни стільки коштів, скільки потрібно… (Проте) дуже важливо мати перед очима наглядний приклад нашої особистої участі у справі зміцнення державної потужності країни. Думаю, така ідея захопить кримчан, моряків-чорноморців, знайде відгук у всій країні. Давайте відновимо народний ракетний крейсер "Москва", - закликав бізнесмен-зрадник.

У коментарях до допису дехто з російських користувачів зауважив, що "державні кошти" є теж "народними коштами".

Знищення крейсера "Москва": що відомо

13 квітня в акваторії Чорного моря в російський ракетний крейсер "Москва" потрапили українські крилаті ракети"Нептун". За даними українського військового командування, в результаті корабель отримав пошкодження, загорівся, згодом перекинувся і потонув.

У Міноборони РФ стверджували, що на кораблі сталася детонація боєприпасів, а потонув він при буксируванні.

Незабаром почали з'являтися заяви батьків "зниклих безвісти" солдатів-строковиків, які служили на крейсері "Москва". Мати одного з таких моряків стверджувала, що говорила зі своїм сином, і він розповів їй про безліч поранених з відірваними кінцівками. Інша мати "зниклого безвісти" моряка з "Москви" розповіла, що у госпіталі близько 200 поранених.

"Москва" - російський гвардійський ракетний крейсер. Входив до складу 30-ї дивізії надводних кораблів Чорноморського флоту ВМФ Росії. Побудований свого часу на суднобудівному заводі в Миколаєві, спочатку отримав назву "Слава", пізніше був перейменований в "Москва".

24 лютого 2022 року під час російського вторгнення в Україну брав участь у захопленні острова Зміїний.

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