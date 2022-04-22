Український колаборант, який зрадив Батьківщину під час захоплення Росією Криму, російський бізнесмен Володимир Константінов закликав росіян збирати кошти на будівництво нового крейсера "Москва".
Про це він написав у Вконтакте.
Він заявив, що потоплений Україною крейсер був "невід’ємним зв’язком Криму з Росією", і що, мовляв, у часи "української окупації" був сигналом того, що "Росія нас не кинула".
"Давайте зробимо цей символ вічним і невразливим… Ми впевнені, що наша держава у стані виділити на оборону країни стільки коштів, скільки потрібно… (Проте) дуже важливо мати перед очима наглядний приклад нашої особистої участі у справі зміцнення державної потужності країни. Думаю, така ідея захопить кримчан, моряків-чорноморців, знайде відгук у всій країні. Давайте відновимо народний ракетний крейсер "Москва", - закликав бізнесмен-зрадник.
У коментарях до допису дехто з російських користувачів зауважив, що "державні кошти" є теж "народними коштами".
Знищення крейсера "Москва": що відомо
13 квітня в акваторії Чорного моря в російський ракетний крейсер "Москва" потрапили українські крилаті ракети"Нептун". За даними українського військового командування, в результаті корабель отримав пошкодження, загорівся, згодом перекинувся і потонув.
У Міноборони РФ стверджували, що на кораблі сталася детонація боєприпасів, а потонув він при буксируванні.
Незабаром почали з'являтися заяви батьків "зниклих безвісти" солдатів-строковиків, які служили на крейсері "Москва". Мати одного з таких моряків стверджувала, що говорила зі своїм сином, і він розповів їй про безліч поранених з відірваними кінцівками. Інша мати "зниклого безвісти" моряка з "Москви" розповіла, що у госпіталі близько 200 поранених.
"Москва" - російський гвардійський ракетний крейсер. Входив до складу 30-ї дивізії надводних кораблів Чорноморського флоту ВМФ Росії. Побудований свого часу на суднобудівному заводі в Миколаєві, спочатку отримав назву "Слава", пізніше був перейменований в "Москва".
24 лютого 2022 року під час російського вторгнення в Україну брав участь у захопленні острова Зміїний.