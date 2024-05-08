Ролик з'явився в соцмережах Умара Даудова.

Помічник глави Чечні Рамзана Кадирова опублікував відео, на якому він нібито "штовхає і тягне позашляховик Toyota Land Cruiser".

Ролик з'явився в соцмережах Умара Даудова. На кадрах видно, як завдяки зусиллям Кадирова машина нібито рухається з місця. Відео підписано такою фразою: "Собаки гавкають, караван іде". Ще він додав чеченською мовою прокльони на адресу тих, хто не любить главу регіону.

Хвороба Кадирова - подробиці

"Новая газета Европа" 22 квітня випустила велике розслідування про стан здоров'я Кадирова: за даними журналістів, ще 2019 року йому діагностували некроз підшлункової залози, а після 2022 року його стан почав серйозно погіршуватися. У розслідуванні також стверджували, що 2023 року влада РФ запустила піар-кампанію, щоб показати, що з Кадировим усе гаразд.

Кадиров 7 травня був присутній на інавгурації президента Володимира Путіна. Глава Чеченської Республіки насилу піднімався сходами. Його помічники допомогли йому зняти піджак, коли він дістався до верху. Але російська пропагандистка Маргарита Симоньян у своєму телеграмі написала про главу Чечні: "Здоров'я відмінне. Перевірила вручну - біцепс кам'яний".

Чеченські ЗМІ раніше вже публікували відео тренувань глави Чечні - після матеріалу про стан здоров'я Кадирова, в якому йшлося про те, що Кадиров не може продовжувати обіймати свою посаду за станом здоров'я.

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