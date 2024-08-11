На будинок нібито впала збита ракета, повідомив т.в.о. губернатора.

В ніч проти 11 серпня у російському Курську пролунали потужні вибухи.

Про це пишуть місцеві телеграм-канали. Повідомляється, що вибухів було щонайменше сім. Тимчасово виконуючий обовʼязки губернатора Курської області Олексій Смірнов повідомляв, що в регіоні працює ППО.

Згодом він заявив, що після роботи російської ППО ракета влучила в житловий будинок.

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"Сьогодні збита українська ракета впала на житловий будинок у місті Курську. Виникла пожежа. На місце виїхали усі екстрені служби", – йдеться у повідомленні.

Тим часом у мережі вже публікують фото будинку, на який впала ракета після роботи російської ППО:

"Бавовна" в Росії: інші новини

Вночі 9 липня було атаковано військовий аеродром у Липецькій області РФ. Місцева влада через детонацію боєприпасів запровадила режим НС і оголосила про евакуацію чотирьох населених пунктів.

Згодом у Генеральному штабі ЗСУ підтвердили успішну атаку на аеродром "Липецьк". Так, було уражено склади з керованими авіаційними бомбами і ще низку інших об'єктів у районі аеродрому. Також було афіксовано кілька джерел загоряння, здійнялася сильна пожежа і спостерігалася багаторазова детонація.

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