В "Легіоні Свобода Росії" вважають чинну путінську владу окупаційним режимом.

Визволення Росії від путінського режиму може відбуватися поетапно – "по шматках", починаючи, наприклад, з Курської області. Про це заявив доброволець "Легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський в інтерв’ю 24 Каналу.

"Такий розвиток подій не виключений. Можливо, це питання не сьогоднішнього дня, однак у майбутньому на території Росії почнуться дуже серйозні революційні процеси, в результаті яких регіони отримають свободу. Можливо, не усі зразу, але по частинах – точно", – заявив він, відповідаючи на жартівливе запитання про близьке проголошення незалежної "Курської народної республіки".

Барановський зауважив, що наразі чинний режим в Росії цілком можна вважати окупаційним, адже Володимир Путін вже давно узурпував державну владу, а в 2020-му році ще й здійснив конституційний переворот, аби формалізувати своє довічне перебування на "троні".

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При цьому доброволець зауважив, що російська армія навіть на власній території поводиться так само, як і в Україні - як окупант.

"Вони думають, що ми перебуваємо на певній вулиці, починають з усіх видів техніки туди стріляти. Однак нас там вже давно немає, а під ударом опиняються житлові будинки звичайних громадян. Путіністам на це наплювати, так само вони звикли діяти й в Україні. У Росії – внутрішня окупація", – каже Барановський.

Ситуація у прикордонних районах Росії

Як писав УНІАН, 12 березня загони "Легіону Свобода Росії", "Російського добровольчого корпусу" та "Сибірського батальйону" зайшли на териториторію Бєлгородської та Курської областей, де вступили в бій з російськими урядовими військами. Бойові дії тривають досі.

В Легіоні "Свобода Росії" кажуть, що їхньою стратегічною метою є "марш на Москву". Втім добровольці визнають, що це завдання більш віддаленої перспективи, а поточний рейд переслідує більш приземлену мету.

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