У Смоленській області затримали 15-річного маніяка-душителя, який нападав на дівчаток.
Про це повідомляє Life з посиланням на джерело в правоохоронних органах.
У середині листопада в селі Кощино під Смоленськом школяр напав на двох сестер, які проживали по сусідству. Він зайшов до них за підручником, а вдома в цей час перебувала молодша сестра його ровесниці, яка навчалася в першому класі. Дівчинка стала з ним грати, в якийсь момент підліток накинувся на неї, став бити і душити. Вона кілька разів втрачала свідомість. Незабаром повернулася додому її старша сестра, підліток з ножем кинувся на неї і завдав їй різані рани руки і шиї.
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Після затримання підлітка з'ясувалося, що двома місяцями раніше він затягнув 16-річну дівчинку за гаражі і душив її собачим повідцем, поки вона не знепритомніла.
Встановлено, що підозрюваний перебував на обліку у відділі у справах неповнолітніх за крадіжку велосипеда.
У школі він характеризувався в цілому позитивно. Виховується в повній родині, хоча замість батька його виховує вітчим. У двокімнатній квартирі живуть уп'ятьох: батьки, син, дочка і бабуся.
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