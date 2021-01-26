Рупор Кремля Володимир Соловйов назвав інцидент "добре підготовленою провокацією".

Відомий російський пропагандист Володимир Соловйов похвалив співробітників ОМОНу, які з ноги збили жінку під час мітингу на підтримку Олексія Навального в Санкт-Петербурзі.

Соловйов прокоментував інцидент в ефірі свого шоу.

"І ось хлопці йдуть вже із затриманим. Тобто відводять від натовпу. Тобто це ми маємо справу з ще добре підготовленою провокацією і заготовкою з оператором", - заявив він.

Рупор Кремля стверджує, що жінка сама підлаштувала своє побиття, і «до цієї громадяночки і оператора, який знімав, все більше і більше питань».

"Ось вони ведуть затриманого. Йдуть досить швидко. Вона повертається до оператора і далі починає рух на зустріч поліцейським і перегороджує їм шлях. При цьому зауважте: ліва рука у неї поруч з сумкою. Тобто праву вона як би простягає, а що в лівій – невідомо. І її насправді не б'ють, а відштовхують ногою, впираючись в живіт», - зазначив він.

Відео нападу на жінку з Санкт-Петербурга

Відео інциденту опублікувала "Фонтанка".

На записі видно, як троє співробітників ОМОНу ведуть затриманого хлопця вулицею, тримаючи його за руки. До них підійшла перехожа, яка запитала: "Навіщо ви його затримуєте?». На що правоохоронець силою вдарив літню жінку в живіт, після чого вона впала на асфальт і почала кричати.

54-річна жителька Санкт-Петербургу Маргарита Юдіна після інциденту опинилася в реанімації зі струсом мозку.

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Протести в Росії

У суботу, 23 січня, в Росії пройшли акції на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального, заарештованого кілька днів тому після повернення в РФ з Німеччини.

Силовики застосували до протестуючих насильство і провели масові затримання.

В ході масових акцій протесту в Росії 23 січня силовики затримали майже 3,5 тисячі протестувальників. Це рекордна кількість затриманих за день за всю сучасну історію Росії.

У Міністерстві закордонних справ України засудили насильство проти учасників акцій в Росії на підтримку Навального.

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Автор: Денис Прядко