Зокрема, повідомлялося про дим в районі Харківської гори.

У понеділок, 1 квітня 2024 року, в російському Бєлгороді знову було неспокійно. У місті та області оголошували тривогу, працювала російська ППО.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Зазначається, що у місті виникло кілька пожеж – палають автомобілі та будівлі.

Зокрема, повідомлялося про дим в районі Харківської гори, пошкодження на вулицях Корольова, Шаландіна, Горького, а також на парковці кінотеатра "Русіч".

Водночас на вулиці Словʼянській було пошкоджено кілька автомобілів, а також вибито шибки. Варто зазначити, що місцева влада інформації про можливі наслідки обстрілу Бєлгорода поки не надавала.

Інші новини Росії

Російські військові скинули на Бєлгородську область ще дві 500-кілограмові авіаційні бомби з фугасною боєголовкою. Це вже 16-й випадок за останні два тижні.

Тим часом у місті Єкатеринбург на одному з цехів машинобудівного підприємства "Уралмашзавод" спалахнула масштабна пожежа. Площа загоряння вже сягнула 4000 метрів квадратних. Зазначається, що пожежа виникла в заводському цеху №57 – там було біля 500 літрів лаку.

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