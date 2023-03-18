Він заявив, що настав час знищити тиранію у Вашингтоні.

Заступник голови Ради Федерації РФ Дмитро Медведєв відзначився неадекватною реакцією на заклик про допомогу колишнього президента США Дональда Трампа й сам закликав американців кинутися в бій.

Як зазначив "поплічник" лідера РФ Володимира Путіна, Європа хотіла заарештувати чужого президента (17 березня Міжнародний суд Гааги виписав офіційний ордер на арешт Путіна), а тепер у США збираються розправитися зі своїм. Про це він написав у Telegram.

"Придурки в Європі захотіли заарештувати чужого, а 21 березня заарештують в Америці свого. Поверніть собі країну, американці! В бій! Знищити тиранію Вашингтона! Надішліть на смердюче звалище історії корумповану кліку божевільних свиноукрофілів-батька та сина Байденів!",- заявив Медведєв.

Також "постскриптум" він зазначив, що зробив таку бурхливу заяву на прохання Трампа й навіть назвав його "полковником".

Заява про можливий арешт Трампа

Нагадаємо, що сьогодні колишній лідер США Дональд Трамп звернувся до своїх підписників в особистій соціальній мережі Truth Social, заявивши, що у вівторок, 21 березня, прокуратура США збирається його заарештувати.

У своєму пості політик зазначив, що його збираються закрити за ґратами через те, що він є провідним кандидатом у президенти від республіканців.

За словами Трампа, глава окружної прокуратури Манхеттена Елвін Брегг вступив в змову з мільярдером Джорджем Соросом. Подробиці з приводу того, з якої причини його можуть заарештувати, Трамп не привів.

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