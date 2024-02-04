Він перестав виходити на зв'язок під час тренувального польоту.

Увечері в неділю, 4 лютого, в Республіці Карелія перестав виходити на зв'язок вертоліт Мі-8 Міністерства надзвичайних ситуацій Російської Федерації.

О 21:26 про це повідомили в Telegram-каналі МНС. "В ході тренувального польоту над Онезьким озером перестав виходити на зв'язок вертоліт Мі-8 Північно-Західного авіаційно-рятувального центру МНС Росії", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що на борту знаходиться три члени екіпажу. Росіяни організували пошуково-рятувальні роботи в районі села Дерев'яне. На місце направили пасателів на судні на повітряній подушці і снігоходах, також в готовність привели літак Ан-26 аеронавігаційної служби Північного Заходу з рятувальниками на борту.

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Викрадення російського Мі-8 в Україну: що відомо

Як повідомляв УНІАН, влітку українська розвідка провела операцію, в ході якої російський пілот перегнав в Україну вертоліт Мі-8АМТШ.

В документальному фільмі "Збиті льотчики Росії" льотчик Максим Кузьмінов розповів, як зв'язався з українською стороною і ухвалив рішення перейти на бік України.

У РФ заперечували викрадення вертольота, поки не з'явилося відео з зізнанням самого льотчика. Пізніше він дав велике інтерв'ю, в якому розповів про мотиви свого вчинку.

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