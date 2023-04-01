Бойовик назвав спіч Шойгу "тупим офіціозом" і засумнівався, що хоч частина його слів правдива.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу на тлі "снарядного голоду" у підрозділах окупаційної армії, заявив, що його відомство вживає необхідних заходів щодо нарощування обсягів боєприпасів. За його словами, кількість забезпечення "вже зросла кратно".

Як повідомляє пропагандистське "РИА-Новости", Шойгу наголосив на нараді у штабі об'єднаного угруповання російських військ, що "обсяги поставок найбільш затребуваних боєприпасів визначено, вживають необхідних заходів щодо їх нарощування".

За його словами, "кількість продукції, що випускається для забезпечення військ, зросла кратно, йдеться як про звичайні, так і про високоточні типи засобів ураження". Це дозволить виконувати "поставлені завдання" на фронті.

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Заяви Шойгу публічно підняв на сміх терорист Ігор Стрєлков-Гіркін. Він назвав спіч Шойгу "тупим офіціозом" і засумнівався, що хоч частина його слів правдива.

"Витрата високоточних боєприпасів у порівнянні з мирним часом зросла не "в рази", а "значно". Відповідно – щоб війська мали можливість застосовувати цю зброю "не штучно" – потрібно значно збільшити випуск. Але це розумію. А "електорат проковтне". Поки що. Хоча дуже багато хто з "глибинного народу" вже ставить собі нескладне питання: "Якщо у нас все так добре і прерасно, чому війна йде 14-й місяць, втрати високі, а перемога далі, ніж на її початку?", - зазначив Гіркін.

"Снарядний голод" в окупантів

Окупаційні підрозділи гостріше відчувають брак снарядів та техніки. Першими про це публічно заговорили "вагнерівці". Генерал Сирський нещодавно заявив, що найманці ПВК "Вагнер", які є рушійною силою військ РФ під Бахмутом, сильно виснажені, у них мало боєприпасів. Раніше подібний сценарій подій вже розгортався під Києвом, Харковом та на інших територіях, які деокупували українські війська.

Однак сьогодні стало відомо, що снарядів бракує й на Кінбурнській косі, яка є сірою зоною. Річ у тому, що ЗСУ перекрили канали постачання БК окупантам через сухопутний коридор.

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