При цьому російський політик не бачить нічого поганого в тому, що погрожує вбивством у прямому ефірі.

Депутат Держдуми Олексій Журавльов влаштував істерику в прямому ефірі пропагандистської програми, накинувшись з погрозами на німецького журналіста.

Відео емоційних заяв росіянина з'явилося в мережі.

Під час прямого ефіру Журавльов назвав німецького журналіста "нациком" та пригрозив, що Росія "прийде та вб'є там усіх". Ба більше, він пообіцяв особисто туди поїхати та вбити журналіста.

"Я хочу цьому нацику, а мені начхати, сказати: ми всі прийдемо та всіх вас вб'ємо", - заявив Журавльов.

Цікаво, що пропагандист Євген Попов зробив депутату зауваження, наголосивши, що це журналіст, хоч і "ворог".

"А мені начхати. Я туди поїду і якщо я його там побачу...", - продовжив Журавльов.

Попов зазначив, що він у прямому ефірі погрожує людям. Журавльов погодився і зазначив, що не бачить в цьому проблеми. "Так, я погрожую, і що?", - здивовано запитав він.

Раніше депутат Держдуми РФ Олексій Журавльов заявив, що Росії байдуже, скільки країн знищувати у разі ядерної війни з НАТО. За його словами, Швеція та Фінляндія повинні розуміти, що у Росії "всього вистачає".

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