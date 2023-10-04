Десантна група нібито прямувала до мису Тарханкут на катері і трьох гідроциклах.

У серпні підрозділи ГУР Міноборони України висадилися в Криму і вступили в бій з окупантами. Сьогодні, як стверджує Міністерство оборони країни-агресора, кримський мис Тарханкут був атакований знову.

МО РФ заявляє, що десантна група ЗСУ, яка прямувала в напрямку мису Тарханкут на швидкохідному військовому катері і трьох гідроциклах, збиралася проникнути на півострів в північно-західній частині акваторії Чорного моря.

"Діями літаків ВКС Росії припинено спробу проникнення на територію Криму десантної групи ЗСУ, що слідувала в напрямку мису Тарханкут на швидкохідному військовому катері і трьох гідроциклах", – йдеться в повідомленні.

Відео дня

Telegram-канал Shot з посиланням на джерела стверджує, що 13 українських диверсантів знищені при спробі висадитися на заході Криму.

"За даними Shot, українська ДРГ намагалася проникнути на територію Криму неподалік від села Оленівка, рухаючись у бік мису Тарханкут. О другій годині ночі було виявлено чотири об'єкти: один катер і три гідроцикли. Зав'язався бій. Всього знищено близько 13 диверсантів. При собі у них були гвинтівки M4 і осколкові гранати. З боку співробітників прикордонної служби поранених і загиблих немає. До знищення ДРГ залучалися літаки", - йдеться в повідомленні.

Спецоперації в Криму - що потрібно знати

У річницю відновлення незалежності України 24 серпня українські розвідники висадилися на території мису Тарханкут в тимчасово окупованому Криму і вступили в бій з росіянам.

Наступного дня військова розвідка СБУ та ЗСУ провели другу спецоперацію на півострові. Було завдано удар по 126-й Гвардійській бригаді.

В ОПУ розповіли, на що полював "гурівський спецназ" у Криму. За словами радника голови ОПУ Михайла Подоляка, спецоперація в ГУР в Криму першою чергою була націлена на зменшення контролю росіян над повітряним простором півострова і знищення систем протиповітряної оборони.

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