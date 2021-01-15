Ставший мемом в інтернеті "міст дурості" в Санкт-Петербурзі "відсвяткував" ювілей - в нього врізався двохсотий автомобіль.
Про це повідомили підписники пабліку «ДТП і ЧП».
На цей раз, намагаючись проїхати під переправою на перетині Софійської вулиці і Ленсовєтовской дороги, розламала собі кузов «Газель».
"Ювілейний, 200-й, біля мосту дурості», - повідомили підписники.
При цьому на переправі досі висить банер з написом: «Газель не проїде». Висота проїзду під мостом становить лише 2,7 метра.
Примітно, що після 150-ї "Газелі" "мосту дурості" подарували торт зі 150 свічками. З новим ювілеєм міст поки не привітали.
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