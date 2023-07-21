Приводом послужив рейд ОМОНу в молитовний будинок.

У Москві група мусульман вийшла на мітинг через перевірку молитовного будинку силовиками.

Російські ЗМІ пишуть, що мітинг не узгодили з владою. На відео можна побачити, що його учасники йдуть по центру Москви з криками "Аллаху Акбар". Присутні на вулицях співробітники Міністерства внутрішніх справ РФ просто спостерігають за ними.

Тим часом біля мечеті на великій Татарській зібралися співробітники поліції і Росгвардіі, московські Telegram-канали пов'язують це з акцією.

Протест мусульман: що відомо

Раніше мусульманська громада підмосковного міста Котельники заявила, що 7 липня ОМОНівці увірвалися в їх молитовний будинок з криками, застосували фізичну силу і розпилили вогнегасник у бік парафіян.

Глава громади попросив "захисту" у Путіна, заявивши, що більшість їхніх парафіян - громадяни РФ, серед яких є і учасники війни проти України.

У президентській Раді з прав людини заявили, що релігійна організація знаходиться в житловому будинку і заважає людям. В організації "Російська громада ZOV" заявили, що це вони звернулися в поліцію з вимогою перевірити незаконні мечеті. Тепер вони "чекають депортацій".

Російські ЗМІ повідомляють, що жителі міста скаржилися Путіну на поведінку мігрантів. За їх словами, в мікрорайоні залишилося мало "російських жителів".

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