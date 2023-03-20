Таку заяву він зробив на тлі скандалу з відмовою ховать найманців у Краснодарському краю.

Ватажок російської ПВК "Вагнер" Євген Пригожин хоче карати тих, хто відмовляється ховати його найманців.

"Є ще одна проблема, з якою ми зіткнулися і яку, найімовірніше, потрібно буде законодавчо вирішити – це покарання за відмову в похованні учасників СВО", - цитує Пригожина його прес-служба.

Ватажок "Вагнера" додав, що його прохання заборонити дискредитувати найманців і "не згадувати щоразу про те, що загинув розбійник, хуліган чи шахрай", вже було виконане.

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Що передувало

В Росії досить часто відмовляються з почестями ховати зеків-"вагнерівців", але напередодні стався скандал всеросійського масштабу. У місті Гарячий Ключ в Краснодарському краї РФ почали ховати найманців ПВК "Вагнера". Проти поховань учасників війни проти України тут раніше виступала місцева влада.

Однак найманців все одно продовжують там ховати десятками. Сам Пригожин тим часом опублікував коментар, в якому нагадав, що на місцеву владу довелося тиснути, щоб організувати поховання.

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