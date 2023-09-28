Відзначається, що 30 вересня в Росії відзначатимуть "День возз'єднання"

Російський диктатор Володимир Путін підписав закон про встановлення Дня возз'єднання так званих терористичних "ЛДНР", а також Запорізької та Херсонської областей з Росією. Цинічне свято призначено на 30 вересня.

Зазначається, що дату приурочили до підписання так званих "договорів про включення нових територій до складу РФ", яке відбулося 30 вересня 2022 року під час зустрічі Путіна та представниками окупаційної влади.

Нагадаємо, що російська влада провела фейкові "референдуми" на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України.

Відео дня

День возз'єднання з Росією - останні новини

Президент Російської Федерації Володимир Путін 12 вересня вніс до Державної Думи РФ пропозицію про доповнення до закону "Про дні військової слави і пам'ятні дати Росії". У документі йшлося про необхідність встановити 30 вересня День возз'єднання так званих терористичних "ЛДНР", а також Запорізької та Херсонської областей з Росією.

25 вересня Рада Федерації РФ схвалила пропозицію Путіна. При цьому пресс-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що святкування буде обов'язковим, але не зміг уточнити, чи буде на ньому присутній президент РФ.

Вас також можуть зацікавити новини: