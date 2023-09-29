При цьому федеральні канали РФ в підсумкових випусках новин не сказали ні слова про концерт на Красній площі.

Журналісти побували в Москві на концерті на Красній площі, приуроченому до річниці відторгнення українських територій, записавшись по оголошенню в глядацьку масовку.

Масовка зібралася за дві години до початку концерту, щоб розділитися на групи і зробити фотографії "для звіту". Як заздалегідь попередила одна з активісток "Волонтерської роти", далі потрібно буде "відзвітувати" ще мінімум два рази, пише "Можемо пояснити".

"Хлопці, тільки будь ласка не розходьтеся і не губіться. Це важливо. Якщо все вийде, потім весь час нам будуть давати можливість запрошувати вас на концерти", - тривожилася дівчина. Однак з 200 учасників на зустріч з'явилися тільки 50, і ті незабаром розбрелися - волонтери марно намагалися знайти їх в натовпі.

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На місці з'ясувалося, що рядових глядачів, яким доведеться провести мінімум чотири години на спеці (в Москві аномально тепло для кінця вересня), змушували страждати від тисняви і спраги, заборонивши при цьому взяти воду і їжу з дому. Люди тягнули руки, щоб отримати воду. Її кидали в натовп, але вона не долітала.

"Мене пустили до сцени. Я стала вимагати воду, мені відмовили, - розповіла одна з учасниць масовки. - Сказали чекати наступного приносу. Один добрий охоронець дістав для мене одну пляшку з резервного запасу".

Оплату за участь ніхто з масовки не чекав (хоча напередодні в деяких чатах обіцяли платити по 600 рублів. Виступи Путіна також не чекали: "На попередньому концерті його обіцяли, але він так і не приїхав". Більшість опитаних "МО" добровольців повідомили, що приїхали заради виступу Z-співака Шамана.

Покинути концерт було складно. Учасники розповіли, що намагалися вийти, але скрізь огорожі. Вони були в шоці від того, що доведеться тут проторчать ще кілька годин. Член "Молодої Гвардії" поскаржився, що вже здав звіт про прибуття масовки, але йому все одно веліли залишитися.

При цьому федеральні канали РФ в підсумкових випусках новин не сказали ні слова про концерт на Красній площі. У підсумкових випусках новин на "Першому каналі", "Росії 1" і НТВ не було згадок про концерт до річниці анексії чотирьох регіонів України.

Замість концерту телеканали розповідали про зустріч у Кремлі Володимира Путіна з трьома учасниками бойових дій в Україні, про бесіду президента із заступником Міністра оборони Юнус-Беком Євкуровим і колишнім начальником штабу "ПВК Вагнера" Андрієм Трошевим, а також про виступ глави держави на відкритті конференції "Росія – Латинська Америка". Крім того, глядачі федеральних каналів дізналися про зустріч міністрів оборони країн СНД в Тулі, вибори в Словаччині, життя панд в зоопарках США і деякі інші теми.

Свято в РФ на честь на честь анексії українських територій

Сьогодні на Красній площі провели мітинг-концерт, приурочений до річниці російської анексії українських територій.

У Кремлі заявили, що Путін не збирається його відвідувати. "Ні, в планах президента цього немає", - сказав прес-секратар Дмитро Пєсков.

Тим часом в мережі публікую фото і відео підготовки до концерту під гаслом "Одна країна, одна сім'я, одна Росія". На них можна побачити натовпи росіян з прапорами країни-агресора. На площі встановлені металодетектори, територія обгороджена парканами. Також на місці багато співробітників Росгвардіі.

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