Росіяни кажуть, що вибухівки на дроні не було.

Невідомі дрони продовжують добиратися до столиці Росії. Зокрема, квадрокоптер впав на території Московського нафтопереробного заводу.

Як повідомляє Телеграм-канал "База", працівники МНПЗ у Капотні помітили безпілотник, що впав, вранці 23 квітня. На місце події відразу викликали поліцію та саперів.

З'ясувалося, що дрон нібито жодної небезпеки для оточуючих не становив: на ньому була закріплена лише відеокамера. Однак приблизно за п'ятдесят метрів від безпілотника виявили перцевий балончик.

Відео дня

Хто запустив дрона над МНПЗ, поки що неясно. Власника "пташки" шукають.

Останні атаки безпілотників на РФ

Останніми днями атаки дронів на РФ почастішали. 23 квітня на територію Московського нафтопереробного заводу 23 квітня о 8:00 ранку залетів квадрокоптер. Згідно з інформацією, близько 8:00 співробітники заводу почули дивний звук. Охорона переглянула камери по периметру, але нічого незвичайного не було.

Сьогодні стало відомо, що начинений вибухівкою безпілотник, схожий на український uj-22 Airborne, впав у підмосковному селищі імені Воровського біля Ногінська.

Крім того у ніч на понеділок, 24 квітня, в захопленому Росією Криму - в Севастополі, близько 3:30 було чути два вибухи. Окупанти заявили про атаку безпілотників.

Сьогодні також стало відомо, що невідомий безпілотник атакував нафтобазу в окупованих Ровеньках Луганської області.

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