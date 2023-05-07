Сестра підозрюваного розповіла, хто він та чим "відзначився" з 2014 року.

Слідком РФ показав підозрюваного у підриві автомобіля російського пропагандиста та бойовика ОРДЛО Захара Прилєпіна. Ним виявився уродженець Донецької області Олександр Пермяков, який воював проти України у лавах так званої "ДНР".

Деталі про затриманого розповіли "Московський комсомолець" та Telegram-канал ВЧК-ОГПУ з посиланням на сестру Пермякова. З'ясувалося, що Пермяков зростав у інтернаті, а у 15 років потрапив за ґрати через участь у розбійному нападі. Останнім часом він мешкав в РФ.

Російські слідчі заявляють, що Пермяков - громадянин України. Під час допиту він нібито зізнався, що його завербувала "українська спецслужба". Пермяков також визнав, що заклав вибухівку в автівку Прилєпіна.

Відео дня

Цікаво, що "агент українських спецслужб" Пермяков з 2014-го воював проти України на боці бойовиків "ДНР". Отже, Пермяков та Прилєпін - служили в одному бандформуванні.

Сестра Пермякова Ірина розповіла росЗМІ, що він народився в Дружківці Донецької області. Він зростав у неблагополучній сім'ї, а у 15 років постав перед судом за обвинуваченням в участі у збройному нападі, скоєному групою осіб. Пермякова засудили до 4 років колонії.

Після в'язниці Пермяков повернувся у Дружківку, працював різноробом, а у 2014 році подався в "ополченці ДНР".

У 2015 році Пермяков потрапив в інцидент на російсько-українському кордоні. Тоді він намагався пішки перейти кордон із Росією в районі села Куйбишеве, але на Таганрозькій митниці в рюкзаку у нього був виявлений ніж від АКМ. Кримінальну справу не порушували, оскільки "ополченець" розвернувся назад.

У 2018 році Пермяков повернувся у Дружківку, працював на будівництві. У березні 2022-го на кілька місяців виїхав на Хмельниччину, як переселенець, а вже у серпні перебрався в Росію.

Пермяков навідав сестру в Пітері, а потім оселився в Москві. 19 лютого він приїздив у Санкт-Петербург на день народження матері. Тоді й повідомив, що планує переїхати у Нижній Новгород, бо "у Москві з роботою не вийшло". З нового місця телефонував родичам, цікавився здоров'ям матері. Далі ж – зник на 8 днів.

"8 днів він не виходив на зв'язок, а потім СКР опублікував відео його допиту, де в кількох склейках (грубий монтаж) обвинувачений зізнається у всіх гріхах суто протокольними фразами", – пише ВЧК-ОГПУ.

Підрив автомобіля пропагандиста Прилєпіна

Як повідомляв УНІАН, 6 травня поблизу Нижнього Новгорода підірвали авто бойовика "ЛДНР" і пропагандиста Захара Прилєпіна, його водій помер на місці. Самого бойовика у важкому стані доставили в лікарню.

Згодом росЗМІ заявили, що Прилєпіна вивели зі стану медикаментозного сну. Його стан стабільний.

За кілька годин Слідком РФ заявив, що схопив підозрюваного. Замах на бойовика "шиють2 громадянину України Олександру Пермякову.

Вас також можуть зацікавити новини: