Слідком РФ показав підозрюваного у підриві автомобіля російського пропагандиста та бойовика ОРДЛО Захара Прилєпіна. Ним виявився уродженець Донецької області Олександр Пермяков, який воював проти України у лавах так званої "ДНР".
Деталі про затриманого розповіли "Московський комсомолець" та Telegram-канал ВЧК-ОГПУ з посиланням на сестру Пермякова. З'ясувалося, що Пермяков зростав у інтернаті, а у 15 років потрапив за ґрати через участь у розбійному нападі. Останнім часом він мешкав в РФ.
Російські слідчі заявляють, що Пермяков - громадянин України. Під час допиту він нібито зізнався, що його завербувала "українська спецслужба". Пермяков також визнав, що заклав вибухівку в автівку Прилєпіна.
Цікаво, що "агент українських спецслужб" Пермяков з 2014-го воював проти України на боці бойовиків "ДНР". Отже, Пермяков та Прилєпін - служили в одному бандформуванні.
Сестра Пермякова Ірина розповіла росЗМІ, що він народився в Дружківці Донецької області. Він зростав у неблагополучній сім'ї, а у 15 років постав перед судом за обвинуваченням в участі у збройному нападі, скоєному групою осіб. Пермякова засудили до 4 років колонії.
Після в'язниці Пермяков повернувся у Дружківку, працював різноробом, а у 2014 році подався в "ополченці ДНР".
У 2015 році Пермяков потрапив в інцидент на російсько-українському кордоні. Тоді він намагався пішки перейти кордон із Росією в районі села Куйбишеве, але на Таганрозькій митниці в рюкзаку у нього був виявлений ніж від АКМ. Кримінальну справу не порушували, оскільки "ополченець" розвернувся назад.
У 2018 році Пермяков повернувся у Дружківку, працював на будівництві. У березні 2022-го на кілька місяців виїхав на Хмельниччину, як переселенець, а вже у серпні перебрався в Росію.
Пермяков навідав сестру в Пітері, а потім оселився в Москві. 19 лютого він приїздив у Санкт-Петербург на день народження матері. Тоді й повідомив, що планує переїхати у Нижній Новгород, бо "у Москві з роботою не вийшло". З нового місця телефонував родичам, цікавився здоров'ям матері. Далі ж – зник на 8 днів.
"8 днів він не виходив на зв'язок, а потім СКР опублікував відео його допиту, де в кількох склейках (грубий монтаж) обвинувачений зізнається у всіх гріхах суто протокольними фразами", – пише ВЧК-ОГПУ.
Підрив автомобіля пропагандиста Прилєпіна
Як повідомляв УНІАН, 6 травня поблизу Нижнього Новгорода підірвали авто бойовика "ЛДНР" і пропагандиста Захара Прилєпіна, його водій помер на місці. Самого бойовика у важкому стані доставили в лікарню.
Згодом росЗМІ заявили, що Прилєпіна вивели зі стану медикаментозного сну. Його стан стабільний.
За кілька годин Слідком РФ заявив, що схопив підозрюваного. Замах на бойовика "шиють2 громадянину України Олександру Пермякову.