Група п'яних підлітків в місті Волхов Ленінградської області розстріляла товариша з пістолета і підпалили.
Про це пише 78.ru з посиланням на джерело в МВС.
За даними видання, інцидент стався в п'ятницю ввечері, 9 квітня. Троє молодих людей розпивали спиртне у квартирі, після чого пішли в ангар. Там у них стався конфлікт. В результаті двоє юнаків 17 і 18 років стали по черзі обстрілювати товариша, облили горючою рідиною, підпалили і відпинали ногами приятеля, після чого втекли.
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Потерпілий 17-річний росіянин самостійно звернувся до лікарні. Медики оглянули його і відпустили додому. Інформація щодо його стану не наводиться.
Поліцейські затримали ймовірних нападників, склали на них адміністративні протоколи, вилучили пістолет і аерозольний балончик.
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