Хірургам вдалося пришити їй великий палець.

У Дніпрі врятували 10-річну дівчинку, в руках якої вибухнула піротехніка. Дитина вихопила феєрверк, який підпалив її старший брат, їй розірвало пальці.

Читайте такожПетарда влучила в голову 10-річному хлопчикуПро це йдеться у сюжеті ТСН.

«Дівчинку терміново доправили до обласної дитячої лікарні. Усю ніч її оперували. Хірургам вдалося пришити великий палець, що тримався лише на шкірі, а також відновили сухожилля та судини. Тож є надія, що школярка матиме повноцінну руку», - говориться у сюжеті.

Нині дівчинка отримує спеціальну кисневу терапію, аби відновився кровообіг ушкодженої кисті.

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Автор: УНІАН