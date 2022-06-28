Тепер росіянам більше не будуть доступні пральні машинки Indesit та Hotpoint.

Відома американська компанія Whirlpool Corporation, яка виробляє пральні машини та іншу побутову техніку, йде з російського ринку. Гігантові належать торгові марки Indesit та Hotpoint.

Про це повідомляє російський "Інтерфакс"

Відзначається, що Whirlpool Corporation продає всі свої активи, які є на території Російської Федерації. При цьому турецька компанія Arcelik вже підписала угоду з Whirlpool EMEA Spa про покупку АТ "Індезіт Інтернешнл" і ТОВ "Вірлпул Рус".

Таким чином Arcelik отримає у своє розпорядження виробництво в Липецьку. Загальна сума контракту оцінюється у 220 мільйонів євро.

Як раніше повідомляв УНІАН, станом на 26 травня з РФ пішли 1033 міжнародні компанії, а ще 430 вже призупинили діяльність в країні-агресорі. Водночас 582 компанії продовжують працювати в Росії, фінансуючи війну в Україні та заробляючи "криваві" гроші.

Після цього про відхід з російського ринку оголосила британська компанія InterContinental Hotel Group (IHG), що володіє великими мережами готелів Holiday Inn і Crowne Plaza, йде з Росії.

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