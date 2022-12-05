У російському місті Тула почали друкувати продуктові талони на м'ясо, рибу, молоко та сіль. Схоже, що в країні-терористці "планово" повертаються до дефіциту зразка СРСР.
Як повідомили в місцевих ЗМІ, у мережі оприлюднили кадри, зняті в одній із друкарень. Як виявилося, робота з друку контрольних і продовольчих талонів, що проводиться, - "планова".
Міністерство промисловості та торгівлі Тульської області відреагувало на розповсюдження такої інформації.
"Міністерством промисловості та торгівлі Тульської області проводиться робота з актуалізації документів постачання населення продовольчими та непродовольчими товарами. Така робота передбачена чинним законодавством і є плановою", – йдеться у повідомленні російського відомства.
Зазначимо, що таку карткову систему з талонами запроваджують в умовах дефіциту, і ці талони встановлюють певні норми споживання продуктів на людину.
Продуктові талони в Росії
Раніше Міністерство промисловості та торгівлі РФ (Мінпромторг) збиралося запровадити у тимчасово окупованому Криму продуктові талони. Нібито при збоях у роботі Північно-Кримського каналу можуть виникнути проблеми з зрошенням полів, що спричинить дефіцит сільськогосподарської продукції.