Зокрема, у Тулі запустили друк продуктових талонів на м'ясо, молоко, рибу й навіть на харчову сіль.

У російському місті Тула почали друкувати продуктові талони на м'ясо, рибу, молоко та сіль. Схоже, що в країні-терористці "планово" повертаються до дефіциту зразка СРСР.

Як повідомили в місцевих ЗМІ, у мережі оприлюднили кадри, зняті в одній із друкарень. Як виявилося, робота з друку контрольних і продовольчих талонів, що проводиться, - "планова".

Міністерство промисловості та торгівлі Тульської області відреагувало на розповсюдження такої інформації.

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"Міністерством промисловості та торгівлі Тульської області проводиться робота з актуалізації документів постачання населення продовольчими та непродовольчими товарами. Така робота передбачена чинним законодавством і є плановою", – йдеться у повідомленні російського відомства.

Зазначимо, що таку карткову систему з талонами запроваджують в умовах дефіциту, і ці талони встановлюють певні норми споживання продуктів на людину.

Продуктові талони в Росії

Раніше Міністерство промисловості та торгівлі РФ (Мінпромторг) збиралося запровадити у тимчасово окупованому Криму продуктові талони. Нібито при збоях у роботі Північно-Кримського каналу можуть виникнути проблеми з зрошенням полів, що спричинить дефіцит сільськогосподарської продукції.

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