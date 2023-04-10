Чистий прибуток її бізнесу зріс на 66%.

Мікрофінансова організація колишньої дружини російського диктатора Володимира Путіна Людмили Очеретної (дівоче прізвище Шкребнєва) збагатилася за рік повномасштабної війни на 140 мільйонів рублів. Все завдяки тому, що закредитованість росіян з моменту повномасштабного вторгнення РФ до України досягла рекордного рівня.

Як пише російське видання "Можем объяснить", пов'язана з Очеретною компанія CarMoney, яка пропонує послуги позики під заставу авто, за підсумками року заробила рекордні для себе 391,3 мільйона рублів, чистий прибуток у порівнянні з попередніми роками зріс на 66%.

Очеретна зайшла в цей бізнес в 2017 році, в середині 2022 року CarMoney стала 5-ою за прибутком мікрофінансовою організацією в РФ (з тих, що розкрили звітність) і 8-ою за загальним розміром портфеля мікропозик.

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Посилаючись на фінансову звітність, "МО" інформує, що особисто Очеретна від CarMoney торік отримала 58 млн рублів.

"Виплати були здійснені через власника мікрофінансової організації – це кіпрський офшор Carmoney CY LTD. Він контролюється компанією "Меридіан", 99% в якій належать колишній дружині російського президента", – пише видання.

Наприкінці року офшор Очеретної перестав бути власником прибуткової CarMoney, проте журналісти припускають, що вона могла зберегти контроль над організацією. Новим власником стало російське ТОВ "Смарттехгрупп", гендиректором якого є давній партнер дружини Путіна Антон Зінов'єв, А офіс CarMoney як і раніше знаходиться в будівлі на Арбаті, яким володіє Очеретна з новим чоловіком.

Що відомо про колишню дружину Путіна

Володимир Путін і Людмила Шкребнєва одружилися в 1983 році. Через 30 років, влітку 2013 року, вони оголосили про розлучення, яке, за словами кремлівського прес-секретаря Дмитра Пєскова було остаточно оформлено до початку 2014 року. Згодом Людмила Путіна вийшла заміж за молодшого на 20 років бізнесмена Артура Очеретного.

У 2018 році стало відомо, що після розлучення справи колишньої першої леді Росії пішли в гору. Її річний дохід виріс, вона сама і її близькі почали купувати землю і елітну нерухомість в Підмосков'ї і за кордоном. Крім цього, її бізнес продовжив отримувати фінансування від мерії Москви, Газпромбанку і "Северсталі" РФ.

Російські експерти висловлюють думку, що Путін змушений відкуповуватися від колишньої дружини, оскільки вона володіє інформацією про нього психологічного характеру.

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