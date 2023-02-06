Мати хлопчика впевнена, що саме колір санок-тюбингу став причиною побиття.

У Кіровській області РФ побили хлопчика під час катання на гірці. Причиною цього стали кольори його санок-"ватрушки".

Як повідомляє Телеграм-канал "База",інцидент стався у Нолінську під час дитячих забав на сніговій гірці. Мама заявила, що її сина побили через тюбинг синьо-жовтого кольору. Сам хлопчик розповів, що на гірці його побили інші діти.

"Син повернувся з прогулянки із фінгалом. Коли вона (мати - УНІАН) спитала, де він його отримав, то хлопчик розповів, що на гірці його побили інші діти. Вони назвали дитину "українцем" через "ватрушку" у синьо-жовтих кольорах", - йдеться у повідомленні.

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Мама постраждалої дитини не зверталася до поліції, проте там все одно розпочали перевірку.

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