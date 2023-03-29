Несподівано, таку непопулярну серед пропагандистів думку озвучили в ефірі одного з федеральних каналів.

Російська пропаганда заговорила про "вигоду" від завершення війни, розв'язаної Кремлем проти України. Рупори раптово занили, що треба "закінчувати цю авантюру", оскільки у Заходу можливостей продовжувати війну більше, аніж у Росії.

Таку думку озвучив російський політолог і експерт у галузі російсько-американських відносин Віктор Олевич в ефірі однієї з пропагандистських програм.

"Що стосується можливостей Росії і Заходу, то звичайно у Заходу можливостей більше. Це ж очевидно, що виробничі можливості Заходу вищі, аніж у Росії. Також очевидно, що Захід, отримавши можливість завдавати Росії постійних безперервних збитків, від цієї можливості не відмовиться. Тим більше, що ця можливість йому обходиться дешевше, аніж Росії обходиться продовжувати у тому ж дусі", – заявив Олевич.

На його переконання, Росії варто вийти з війни, перш ніж Захід завдасть нищівного удару.

"У Росії є багато сил, і якщо виходити з військової точки зору, то Росія може воювати ще роками. Захід також може воювати роками. Але запас міцності у Заходу більший, аніж у Росії. І це чудово розуміють як на Заході, так і в Росії. Тому для Росії вигідно вийти з цього конфлікту до того, як Захід завдасть нищівного удару", – наголосив політолог.

Олевич наголосив, що не пропонує "здатися", а "закінчити авантюру". Публіка відреагувала невдоволенням. Позицію політолога розкритикували інші "експерти". У дусі роспропаганди вони заявили, що "Росія перемагає", а Захід воювати й зовсім не готовий.

Новини зі світу роспропаганди

Рупори Кремля вигадують нові фейки про злих і кровожерливих "нацистобандерівців", американські біолабораторії, про досліди над українськими військовими, бойові наркотики та інші страшилки.

Нещодавно пропагандисти пробили чергове дно, знявши бездарне постановочне відео про те, як "українські фашисти" зупиняють авто з цивільними, ображають їх та відкривають вогонь. Свій же фейк спростували самі росіяни.

А перед цим Російська пропаганда здивувала новими "ідеями" про те, як компенсувати танковий потенціал після величезних втрат на фронті. Один з "експертів" заявив, що цілком реальною є варіант зняття танків з постаментів.

Вас також можуть зацікавити новини: