У кримінальний кодекс РФ пропонують внести три нових статті.

Державна дума Росії прийняла в другому читанні законопроект про довічне ув'язнення за диверсії. Ухвалений російськими депутататами законопроект передбачає введення трьох нових статей до кримінального кодексу.

Як пише видання The Moscow Times, за схиляння до диверсії або вербування буде передбачено покарання від 8 років до довічного, штраф до 700 тис. руб. За навчання диверсій росіянам загрожуватиме від 15 років до довічного

Водночас покарання для керівників диверсійних організацій та їх учасників становитиме від 15 років до довічного ув'язнення і штраф у розмірі 1 млн руб.

Відео дня

Держдума РФ: скандальні заяви та рішення

Держдума РФ прийняла в першому читанні законопроект, що знімає кримінальну відповідальність за злочини, вчинені на окупованих територіях України, якщо вони були вчинені заради "захисту інтересів Росії". Так російська влада хоче зробити перебування в Україні "більш привабливим" для окупантів.

Раніше одіозний представник партії "Єдина Росія" і депутат Державної Думи Російської Федерації Андрій Гурульов знайшов нову ціль для ракетних атак. Він закликав бомбити Лондон.

Вас також можуть зацікавити новини: