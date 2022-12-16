Андрій Гурульов заявив, що Вашингтон занадто далеко для нанесення ударів.

Одіозний представник партії "Єдина Росія" та депутат Державної Думи Російської Федерації Андрій Гурульов знайшов нову ціль для ракетних атак. Він закликав бомбити Лондон.

"Багато хто буде говорити: "Як так можна?", але я ще місяці три тому говорив. Не треба бити по Вашингтону - він занадто далеко, он Лондон поруч. Якщо брати цю так звану Європу, то розсадник головний він у Лондоні", - заявив росіянин в ефірі у пропагандиста Володимира Соловйова.

При цьому він пояснив, що бити по столиці Великобританії потрібно обережно, не чіпаючи житлові райони, а тільки по центрах прийняття рішень і авіабазах.

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"А слухати, як вони по Москві збираються направити снаряди?! Це нормально?",- почав обурюватися Гурульов у відповідь на здивування співрозмовників.

За його словами, для реалізації цього плану потрібно підготуватися, тому що їх ракети рідко досягають військових баз.

Загрози Європі з боку Росії - що відомо

Російські політики неодноразово погрожували вдарити по країнах НАТО через підтримку України, що доходило навіть до ядерних загроз. Заступник голови Ради Безпеки Росії Дмитро Медведєв якось обізвав членів НАТО "атлантичними імпотентами".

Крім того, він пригрозив нарощуванням виробництва засобів ураження, заявивши, що вороги Росії не тільки в Україні та Європі, а також у Північній Америці, Японії та Австралії.

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