Слідство стверджує, що братів затримали в Курській області Росії під час спроби перетнути кордон.

У РФ трьох синів священика звинуватили в держзраді через спробу перетнути кордон і приєднатися до ЗСУ.

Як повідомляє "Медуза", до Другого західного окружного військового суду надійшли матеріали кримінальної справи на трьох синів липецького священика Ігоря Ащеулова. Чоловіків звинувачують у "замаху на держзраду" через спробу перейти кордон і вирушити воювати в Україну.

Олексія, Іоанна і Тимофія Ащеулових, за даними росЗМІ, обвинувачують за трьома статтями кримінального кодексу РФ: замах на держзраду, спроба незаконного перетину кордону і спроба участі в діяльності терористичної організації.

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Слідство стверджує, що братів Ащеулових затримали в Курській області, коли вони намагалися перетнути кордон з Україною, щоб воювати на боці ЗСУ.

"З картки справи на сайті суду випливає, що вона була зареєстрована 4 червня... Дата попередніх слухань поки не призначена", - пише видання.

Ігор Ащеулов служить у Липецькій і Єлецькій єпархії з 2004 року. Там сказали виданню "Правмир", що за час служби він "неодноразово порушував розпорядження священноначалія", а його поведінка "не відповідала вигляду священнослужителя".

Зазначається, що сім'я Ащеулова - багатодітна, і жителі місцевого села Озерки "часто бачили їх голодними", школу вони не відвідували. Стурбовані їхнім станом сусіди розповідали, що намагалися допомогти родині, але священик від допомоги відмовлявся.

У середині грудня 2014 року комісія з питань опіки відвідала будинок священика і забрала з сім'ї дев'ятьох неповнолітніх через "відсутність умов для їхнього проживання". Їх відправили до соціально-реабілітаційного центру, але вже за кілька тижнів дітей повернули додому.

Злочини російських окупантів

У РФ колишній ув'язнений, який пішов на війну проти України, втік із фронту та скоїв збройний напад на двох жінок. Злочин скоєно в Калузькій області, біля монастиря Оптина пустинь. Зловмисник зупинив автівку з двома жінками і відкрив стрілянину в повітря та землю - в результаті, одна з них отримала поранення.

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