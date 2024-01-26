Продуктові полиці пустують у більшості магазинів.

Жителі Самари, найбільшого міста Середнього Поволжя і п'ятого за чисельністю населення Росії, зіштовхнулися зі зникненням продуктів із полиць магазинів, пише The Moscow Times.

Зазначається, що з 20 січня споживачі скаржаться на відсутність курячого м'яса, яєць, фруктів та овочів у супермаркетах. Ретейлери пояснюють дефіцит на популярні продукти складними погодними умовами, що склалися в регіоні наприкінці минулого тижня, і обіцяють налагодити поставки наступного.

Станом на ранок 26 січня продуктові полиці, як і раніше, пустують у більшості магазинів. Хоча наслідки снігопаду, що накрив Самарську область у суботу, 20 січня, вже усунуто.

Відео дня

Постачальники пояснюють, що товари почали надходити з розподільчих центрів, проте не скрізь була можливість оперативно їх вивантажити через проблеми з розчищенням під'їзних шляхів, пише видання.

Водночас курятина почала зникати з магазинів у російських регіонах з початку року. З порожніми полками зіткнулися, зокрема, жителі Єкатеринбургу, Самари, Челябінська та Ульяновська. Найбільша роздрібна мережа Х5 пояснила це перебоями з доставкою через аномальну погоду.

Минулого року курка виявилася одним із товарів, що найбільше подорожчали: зростання цін склало 27,7% з початку року по 25 грудня.

Проблеми з економікою у РФ

Раніше УНІАН писав, що дефіцит яєць та ріст цін на цей продукт в РФ відображає вплив війни на російську економіку. Громадяни Росії були змушені стояти в чергах, які нагадують радянські часи. Президент Володимир Путін публічно вибачився, поклавши відповідальність за яєчний шок на уряд. А власник птахофабрики, відомий як "яєчний король", пережив замах на вбивство.

До того ж економічні санкції проти РФ з часом набирають сили, їхню дію починають відчувати пересічні росіяни. До війни Росія імпортувала більшість своїх ключових товарів, і паралельні ринки не можуть компенсувати втрату поставок з початку 2022 року.

Вас також можуть зацікавити новини: