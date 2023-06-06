Нібито російські військові хочуть дати бійцям РДК зайти у місто, а потім накрити їх артилерією.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило перехоплення розмови жителів російського Шебекіно, які побоюються, що війська РФ можуть знищити місто.

Запис розмови опубліковано на офіційному сайті ГУР. "Втрачаючи контроль над ситуацією в регіоні режим Путіна може вдатись до масштабних провокацій - інформація поширюється серед місцевих мешканців", - йдеться у повідомленні.

"Та такая информация, ну 50/50 как сказали, наши п**расы собираются сдать Шебекино… Получается, их хотят запустить в город, а потом артой расп**дячить весь город нашей… Заберите все ценное из дома… Я предупредил, то что есть информация, я говорю", - говорить чоловік на записі.

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Що відбувається у Шебекіно: останні новини

Російська влада повідомляла, що місто перебуває під обстрілом, там розпочали евакуацію цивільних. Відомо вже про випадки мародерства у російському місті.

1 червня бійці "Російського добровольчого корпусу заявили, що їхні передові загони ведуть бої в передмістях Шебекіно. На сьогодні відомо, що вони контролюють село Нова Таволжанка, це підтвердив і місцевий губернатор Гладков.

За даними української розвідки, на території Бєлгородської області йдуть активні бойові дії та внутрішні масові заворушення.

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