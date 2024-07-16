У селищі Кореневе Курської області горить завод. У мережі пишуть, що перед цим регіон опинився під атакою БПЛА.

Російські Telegram-канали опублікували фотографії та відео масштабної пожежі, вогонь охопив дах будівлі. На сусідній будівлі можна побачити напис "АО НВА" - Кореневский завод низковольтной аппаратуры.

Згідно з даними з відкритих джерел, це один із найбільших російських виробників розподільного та керуючого електрообладнання. Його продукція широко використовується в промисловості та енергетичному комплексі Росії.

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Оновлено о 00:40: Губернатор Курської області Олексій Смирнов підтвердив атаку на завод. "Ніхто з працівників не постраждав. Займання в одному з технологічних цехів гасять пожежні розрахунки з двох районів", - додав він.

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