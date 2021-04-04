Обвалення даху сталося в той момент, коли на біговій доріжці були кілька спортсменів.

У російському Кірові під час дитячих змагань з легкої атлетики на спортсменів впав дах легкоатлетичного манежу "Вересники".

Про це повідомляє прес-служба регіональної прокуратури.

Обвалення сталося в той момент, коли на біговій доріжці були кілька спортсменів. Накопичена на даху тала вода хлинула всередину приміщення. Відомостей про постраждалих не надходило.

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Керівництво комплексу відразу виправдалося, що обвалення даху, яке ледь не обернулося трагедією, з опадами ніяк не пов'язане. Нібито сніг з даху прибирали регулярно.

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Автор: Денис Прядко