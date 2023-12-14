Вони передадуть дітям свій досвід "на особистому прикладі", сказав він.

У школах Російської Федерації працювати з дітьми будуть окупанти з шевронами із зображенням Путіна і триколором.

Про це диктатор Путін заявив під час "прямої лінії". Він пообіцяв допустити до виховання школярів загарбників зі скандальної окремої диверсійної штурмової бригади "Ветерани". Їх девіз: "Ми Росія - Путін сила!".

"Ми вже починаємо це робити. Понад 1000 відслужили бійців працюють в школах і з дитячими колективами. Одна справа - прочитати в книжках, інше - передати на особистому прикладі. Хто може зробити це краще?"- сказав він.

Цей батальйон був створений у лютому 2022 року. У травні сім'ї російських мобілізованих заявили, що "Ветерани" викупили їхніх родичів "по 25 тисяч рублів "за голову". Пізніше їх відправили штурмувати Бахмут Донецької області.

Що ще заявляв Путін на "прямій лінії"

Сьогодні диктатор вперше з початку повномасштабної війни провів "пряму лінію", в ході якої відповідав на питання від "звичайних громадян". Перед початком трансляції в мережі повідомляли, що офіційний сайт Кремля піддався хакерській атаці.

Під час свого виступу Путін вирішив процитувати Отто фон Бісмарка, приписуючи йому цитату: "Війни виграють шкільні вчителі та священики".

В ході трансляції можна було побачити "незручні питання" від глядачів, які виводили на екран. У 2017 році "Російська служба BBC" писала, що такі питання узгоджують заздалегідь.

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