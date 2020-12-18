Чоловік повідомив в поліцію, що його син викрав машину і скоїв ДТП, але просив не карати його.

У підмосковному Одинцово п'яний чоловік влаштував ДТП і звалив провину на 11-річного сина.

Читайте такожРосійському депутату "закрили рота" після слів про отруєння Навального (відео)Про це пише Lenta.ru.

Чоловік їхав по одному з дворів на Можайському шосе на своєму автомобілі Fiat і врізався в припаркований Mercedes.

Він повідомив в поліцію, що його син викрав машину і скоїв ДТП, але просив не карати його.

Прибулим на місце поліцейським водій розповів, що його син нібито неодноразово крав ключі від автомобіля і викрадав його.

З'ясувалося, що чоловік попросив хлопчика взяти провину на себе, пояснивши, що через вік йому нічого не буде.

Поліція почала перевірку. За даними джерела "Комсомольської правди", водія можуть позбавити прав на півтора року.

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Автор: УНІАН