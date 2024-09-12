Літак був змушений змінили маршрут та подав сигнал лиха.

У Мурманській області російська ППО обстріляла легкомоторний літак - його переплутали з українським безпілотником.

Як пише "База", два легкоспортивні літаки (ATEC 321 Faeta NG і BRM Aero Bristell NG5) вилетіли з посадкового майданчика в Апатитському муніципальному окрузі до Архангельська близько 16:30 11 вересня - через півгодини після скасування обмеження на використання повітряного простору, після атаки БПЛА.

"Мабуть, скасування дійшло не до всіх - після зльоту пілот одного з бортів побачив, що другий літак поводиться якось дивно, і подав сигнал лиха. Пізніше з'ясувалося, що другий борт обстріляли зі стрілецької зброї.

Після стрілянини пілоти обох літаків запросили зміну плану польоту: перший вирішив здійснити посадку на аеродромі Апатити, а другий повертатися на місце вильоту. У результаті їхній політ тривав близько 20 хвилин. За словами джерел "Бази", після приземлення командир повітряного судна доповів, що кулі пробили крило та фари літака.

Атаки дронів на РФ

Атаки дронів по Росії можуть стати більш регулярними. Таку думку висловив полковник та військовий експерт Сергій Грабський.

"Ми вже маємо певний тренд, що кожен тиждень ми можемо наносити такі удари. Я маю переконливу надію, що цей тренд буде зберігатися і в майбутньому, і ми зможемо спостерігати інші удари вже вглиб території Російської Федерації", – сказав він.

Одна з останніх українських атак по РФ стала рекордною - для неї задіяли за раз 144 дрони.

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