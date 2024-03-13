Факт смерті підтвердили в самій компанії, але причини називати не стали.

Під час учорашньої атаки дронів на нафтопереробний завод компанії "Лукойл" у місті Кстово Нижегородської області, імовірно, загинув віце-президент компанії Віталій Робертус.

Удень 13 березня пресслужба компанії "Лукойл" повідомила про "раптову смерть" Робертуса на 54-му році життя. Причин смерті не називають.

Українське видання LIGA.net із посиланням на власне джерело в українській спецслужбі повідомляє, що Робертус міг загинути під час учорашньої атаки безпілотників на Нижегородський НПЗ. Однак ця інформація ще не підтверджена і зараз перевіряється.

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Це вже п'ята раптова смерть топ-менеджерів і людей, тісно пов'язаних із "Лукойлом", від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Як пише проєкт Sota, у травні 2022 року під час "шаманського ритуалу" помер 43-річний топ-менеджер Олександр Суботін, 1 вересня "випав із вікна" лікарні 67-річний голова ради директорів Равіль Маганов, 24 жовтня від проблем із серцем помер його 66-річний наступник на посаді Володимир Некрасов, а 30 листопада 2023 року від інфаркту помер 61-річний депутат від Нижегородської області Володимир Лебедєв, тісно пов'язаний із компанією "Лукойл".

Удар безпілотників по Нижегородському НПЗ

Як писав УНІАН, вранці 12 березня губернатор Нижегородської області повідомив про атаку дронів на "об'єкт паливно-енергетичного комплексу в промзоні" з подальшою пожежею. Швидко з'ясувалося, що йдеться про один із найбільших у Росії Нижегородський НПЗ, що належить компанії "Лукойл".

Унаслідок атаки було виведено з ладу установку з первинної перегонки нафти. За даними джерел LIGA.net, удар організувало Головне управління розвідки Міноборони України.

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