В Оренбурзі чоловік випадково підпалив себе в ліфті і дивом врятувався.
Відео події публікує Baza у своєму Telegram-каналі.
На кадрах видно, як чоловік заходить в ліфт з якоюсь рідиною в склянці і підпалює її. Вогонь спалахнув моментально і поширився кабінкою ліфта. Чоловік спробував загасити його курткою, проте вона теж загорілася. Через кілька секунд він впав і втратив свідомість, продовжуючи горіти.
У той момент, коли чоловік лежав на палаючій куртці, двері ліфта відкрилися, він прокинувся і вийшов в під'їзд з палаючими ногами і руками.
За деякими даними, він отримав 30% опіку тіла.
Відео не рекомендується до перегляду вразливим людям, вагітним і неповнолітнім!!!
Читайте такожУ Росії живцем спалили безхатька в під'їзді
Вас також можуть зацікавити новини:
- Згоріло все обличчя: у Росії чоловік підпалив колишню дружину прямо на роботі
- У Росії чоловік спалив дітей і тещу
- У Росії першокласники отримали опіки очей через кварцову лампу
- У Москві аніматор висипала дитині сухий лід на голову
- У Росії проблемний підліток розпилив в обличчя копу кислоту
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram