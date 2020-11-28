Через якийсь час після підпалу, чоловік впав і втратив свідомість, продовжуючи горіти.

В Оренбурзі чоловік випадково підпалив себе в ліфті і дивом врятувався.

Відео події публікує Baza у своєму Telegram-каналі.

На кадрах видно, як чоловік заходить в ліфт з якоюсь рідиною в склянці і підпалює її. Вогонь спалахнув моментально і поширився кабінкою ліфта. Чоловік спробував загасити його курткою, проте вона теж загорілася. Через кілька секунд він впав і втратив свідомість, продовжуючи горіти.

У той момент, коли чоловік лежав на палаючій куртці, двері ліфта відкрилися, він прокинувся і вийшов в під'їзд з палаючими ногами і руками.

За деякими даними, він отримав 30% опіку тіла.

Відео не рекомендується до перегляду вразливим людям, вагітним і неповнолітнім!!!

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Автор: УНІАН